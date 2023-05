Spargel- und Handwerkermarkt in Walbeck Festzug mit Spargelprinzessin und Ministerin

Wenn Walbeck am Sonntag ganz im Zeichen des Edelgemüses steht, wird im Spargeldorf die Zahl der Gäste die der Bewohner überschreiten. Diese Prognose scheint nicht zu gewagt, denn am Sonntag, 7. Mai, lädt Spargelprinzessin Daniela I. (Liptow) zum „Festumzug der Spargelprinzessin“ ein, der sich auf der Florastraße aufstellt und sich gegen 15 Uhr in Bewegung setzt. Mit dabei ist selbstverständlich ihr traditioneller Begleiter, Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer, und auch die Vorgängerinnen der Prinzessin freuen sich darauf, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.