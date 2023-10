Kirmes im Spargeldorf Walbeck feiert König Peter

Schützenkönig Peter Croonenbroeck steht im Mittelpunkt der Sommerkirmes in Walbeck. Zu seinem jungen Thron gehören Königin Miriam Croonenbroeck, die Minister Bernd Görres und André Rother und die Hofdamen Eva Görres und Christina Rother. Auch nach dem Königsgalaball wird im Spargeldorf weiter gefeiert. Am Montag um 16.30 Uhr ist Schützenandacht mit Totengedenken, um 18 Uhr laden die Schützen zum Mundartabend ein. Am Dienstag, am „Tag der Deutschen Einheit“, ist die ganze Familie mit Kindern ins Festzelt eingeladen, wenn es heißt, „Schlag die Königsfamilie“. Nach zwei Ruhetagen am Mittwoch und Donnerstag endet die Walbecker Kirmes am Freitag, 6. Oktober, mit dem „Klompenumzug“. Dicke Socken und Klumpen sind das wichtigste Utensil beim „Klompenball“, der nach dem Verbrennen der „Kermespop“ um 19.30 Uhr im Festzelt mit der Band „Dolce Vita“ beginnt.