Sommerkirmes 2023 in Veert Maria Borg trägt Veerter Festkette

Um 19.30 Uhr beginnt am Freitag das Festbankett in „Alt Veert“ mit der Verleihung der Festkette an Maria Borg. Intensiv gefeiert wird dann am ganzen Wochenende: Am Samstag gibt es um 18 Uhr die offizielle Eröffnung der Kirmes am Martinsbrunnen mit dem Fassanstich durch Ortsbürgermeister Heinz Manten. Ab 19.30 Uhr steigt dann das Open-Air-Konzert der Freiwilligen Feuerwehr am Markt mit der bewährten Musik von „Treasure“.