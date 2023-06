Sommerkirmes 2023 in Veert Veert feiert seine Festkettenträgerin Maria Borg

Sie diene als Vorbild für andere und habe diese Auszeichnung mehr als verdient. Die Komplimente in den Lobreden für die neue Veerter Festkettenträgerin überschlugen sich regelrecht beim Festakt am Freitag. Dieser diente als Auftakt für die Sommerkirmes im Erdbeerdorf. In der Gaststätte Alt-Veert versammelten sich zahlreiche Gäste. Im Vordergrund stand eine Frau, deren Tätigkeiten sonst nur im Hintergrund des Vereins- und Dorflebens passieren, aber nicht daraus wegzudenken sind. Für ihre jahrzehntelangen ehrenamtlichen Dienste sowie ihre menschliche und fürsorgliche Art wurde Maria Borg geehrt. Sie darf in diesem Jahr die 31. Festkette tragen.