100 Jahre St. Rochusbruderschaft Lüllingen : Alexander Stammen ist der Jubiläumskönig

Lüllingen Wie der Vater, so der Sohn: Günther war in Lüllingen der Jubelkönig zum 75-jährigen Jubiläum. Beim 100-jährigen Bestehen der St. Rochusbruderschaft regiert nun der Junior.

Fast wäre Alexander Stammen ein Prinzgemahl geworden, seine jetzige Königin Ilona hat beim Vogelschießen Anfang Juli nämlich fleißig mitgeschossen. Aber den entscheidenden Schuss machte dann doch Alexander. Mit dem 241. Schuss fiel nach nur 2,5 Stunden der Vogel von der Stange. So ist Alexander Jubelkönig zum 100-jährigen Jubiläum der St. Rochusbruderschaft und macht es damit seinem Vater Günther nach, der bereits Jubelkönig zum 75-jährigen Jubiläum war. Ob das nun eine Serie wird, zeigt sich in 25 Jahren. Der Grundstein mit Sohn und Tochter ist bereits gelegt.

Alexander ist Kassierer der Bruderschaft und Versicherungsfachmann. Zur Ministerin wählte er Nicole Stammen, seine Schwester. Sie wohnt in Düsseldorf und arbeitet als Pflegefachexpertin beim LVR-Klinikum Düsseldorf. Nicole, sonst fast immer beim Schützenumzug mit dem Pflasterkasten dabei, wird wohl dieses Jahr an der Seite ihres Freundes Artur mit dem Hofstaat laufen müssen. Ihre Pflaster gibt es aber natürlich auch für Hofstaatmitglieder, sollte eine Behandlung notwendig werden.

Am Samstag treffen sich die Schützenbrüder um 15.15 Uhr am Vereinslokal Landgasthof Luyven. Unter den Klängen des Musikvereins 1877 Walbeck zieht die Bruderschaft zur prächtig geschmückten Residenz des Königs auf der Genieler Straße 35. Um 17.30 Uhr marschiert die Bruderschaft wieder zurück ins Dorf, über die Twistedener Straße bis zum Koenenhof und anschließend zurück zur Festwiese hinter dem Landgasthof Luyven. Auf der Festwiese finden die Ansprachen und das Fahnenschwenken zu Ehren der Majestäten statt. Von dort geht es über die Twistedener Straße auf den Dorfplatz ins Festzelt zum Ehrentanz und Sektempfang. Um 19 Uhr schließt sich der Königsgalaball an. Für Tanzmusik sorgt die Band „Nightbirds“.

Zur Kirmes, zum Schützenfest und Jubelfest lädt die St. Rochusbruderschaft vom 2. September bis 5. September in das Heidedorf Lüllingen – De Klus ein. Los geht es auf dem Dorfplatz am Freitag, 2. September, um 18 Uhr. Ortsbürgermeisterin Julia Janßen eröffnet die Kirmes auf dem Dorfplatz. Für die musikalische Unterhaltung mit Discomusik ist gesorgt.

Jugendprinzessin ist in diesem Jahr Josephine Michaelis. Sie gehörte 2017 bereits mit ihrer Freundin Jule Hoffmanns als Pagin zum Hofstaat ihrer Mutter Carmen, der zweiten Schützenkönigin der St. Rochusbruderschaft. In diesem Jahr ist Jule nun zusammen mit der Schülerprinzessin Sophia Elspaß Adjutantin der Prinzessin. Josephine tritt in die Fußstapfen ihres Bruders Leon, der 2015 bereits Jugendprinz war. Neben der Mitgliedschaft bei den Jungschützen ist sie Messdienerin in Lüllingen und betreibt Leichtathletik in Kevelaer.