Sommerkirmes in Kapellen : Kirmes beginnt mit 80er-Jahre-Party

In Kapellen sind Fahrten auf dem Trike möglich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Im Mittelpunkt des Schützenfestes in Kapellen steht der Thron um das Königspaar Hartmut und Alexandra Brauer. „Black Pearl“ laden zur Fahrt auf dem Trike ein.

Nach dem gut besuchten Vogelschießen haben die Kapellener Kirmesmacher in kürzester Zeit ihr Kirmesprogramm auf die Beine gestellt. Am Freitag, 17. Juni, startet die Kirmes mit einer 80er/90er-Jahre-Party. Der DJ legt passend zum Zeitgeist dieser Epoche auf. Begrüßt wird, wenn die Party-Besucher ihr Outfit nach dem schrillen Look der 80er/90er Jahre stylisch ausrichten.

Am Samstag, 18. Juni, wird Schützenfest gefeiert. Im Mittelpunkt steht der Thron um das Königspaar Hartmut und Alexandra Brauer. Die Ministerpaare Franz und Brigitte Spandern sowie Christof und Simone Pilath komplettieren den Thron. Absprachen können die Paare unkompliziert treffen, sind sie doch mehr oder weniger Nachbarn. Fehlen wird natürlich nicht das Kinderschützenpaar mit Königin Amilia Nebich und Florian Saßen an ihrer Seite sowie Schülerprinzessin Neele Röttges und Jugendprinz Jerome Röttges. Nach Parade und Fahnenschwenken an der Residenz an der Heinrich-Stockmanns-Straße startet gegen 17 Uhr der Umzug aller Vereine durchs Dorf. Erstmals zieht der Festzug zum Schluss am Schützenthron vorbei (gegenüber dem Drei-Kronen-Hof). Nach Einzug ins Festzelt wird Ortsbürgermeisterin Andrea Dahmen die Kirmes offiziell eröffnen. Höhepunkt des Tages wird ab 20 Uhr der Königsgalaball.

Kirmessonntag lädt traditionell der Musikverein ein. Nach der Kirmesmesse um 10.30 Uhr startet vor dem Festzelt ab 11.30 Uhr das Kirmestreiben. Der musikalische Dämmerschoppen beginnt gegen 13 Uhr. Der Musikverein Concordia Kapellen ist bekannt dafür, dass er für beste Feierstimmung sorgt. Ab 15 Uhr gibt es Fahrgeschäfte der besonderen Art. Trikes, das sind die dreirädrigen Motorräder mit „Sofa“, lassen gegen Spende Mitfahrer auf eine kurze Kapellener Runde Easy-Rider-Feeling schnuppern. Die Gelderner „Black Pearl“ um Rudi Alke starten diese Aktion als Benefiz-Tour zugunsten der Delfintherapie von Martin Saßen.