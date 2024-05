Gelderner Fachgeschäft Hornbergs feiert Jubiläum Mit alter Rechnung neuen Fernseher gewinnen

Peter Hornbergs stammt aus Twisteden und hatte sich mit dem Besuch der Berufsfachschule für Elektrotechnik, seiner Ausbildung und Gesellenzeit in Krefeld und der Meisterschule in Oldenburg gründlich auf die Selbstständigkeit vorbereitet. In den Räumen einer früheren Bäckerei an der Pinnertstraße eröffnete er mit seiner Frau Marianne Laden und Werkstatt im Spargeldorf. „Meine Frau kümmerte sich um das Geschäft, Büro und Buchhaltung. Und ich war vor allem in der Werkstatt oder bei den Kunden“, erinnert sich Peter Hornbergs an die Anfangszeit, als das Farbfernsehen gerade begann, den Markt zu erobern. Später kam noch eine Filiale in Straelen dazu.