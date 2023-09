Ehejubiläum bei Familie Welter in Geldern Große Sport-Fans feiern ihre Eiserne Hochzeit

Annemarie und Kurt Welter aus Geldern feiern heute das 65-jährige Ehejubiläum. „Wenn ich so bedenke, ich habe einen ruhigen und soliden Ehemann“, gibt die 86-Jährige das Kompliment an ihren drei Jahre älteren Mann weiter. Und doch haben sie so vieles gemeinsam erlebt, das ihr Leben geprägt oder bereichert hat. Das war zunächst das Ende des Zweiten Weltkrieges, das beide als Teenager erlebten. „Ich bin aus Kaldenkirchen, mein Mann aus Veert evakuiert worden. Nur mit dem Nötigsten im Tornister auf dem Rücken sind wir weg. Ich habe eine Nacht in den Felsen in Thüringen ausgeharrt.“ Ihr Ehemann kann das Bangen nachvollziehen: „Wir haben eine Nacht in der Kiesgrube gelegen, wurden danach abgeholt.“ Mit einem offenen Güterzug ging die stundenlange Fahrt zurück, um später im zerstörten Geldern zu landen, wo die Familie nicht so recht wusste, wo sie das nächste Nachtlager verbringen würde.