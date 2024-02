Niag und Look müssen Karnevalszügen ausweichen So fahren die Busse an den tollen Tagen

Niag und Look setzen nach eignene Angaben alles daran, den Busverkehr während der Karnevalszeit so reibungslos wie möglich aufrecht zu erhalten. Informationen in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. Außerdem steht für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: 0800 6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).