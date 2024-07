Nach Gerüchten in Sevelen So erkennen Kunden, ob der Geldautomat manipuliert wurde

Die Nachricht bei Facebook hatte viele aufgeschreckt: Ein Geldautomat der Sparkasse in Sevelen soll manipuliert sein. Unbekannte hätten so Daten abgegriffen und Geld in Lateinamerika abgehoben. Auch Thomas Loyen erfuhr von dem Fall aus den Sozialen Medien. Loyen ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Krefeld und nimmt auf Anfrage der Redaktion dazu Stellung. Bei Facebook hieß es, dass der Aufsatz, in den die Karte kommt, verändert wurde. Daten seien kopiert und so Geld in Lateinamerika abgehoben worden. Loyen stellt klar: „Wir sind der Sache nachgegangen und haben keine Auffälligkeiten festgestellt.“ Weder am Automaten selbst noch am Türöffner seien Manipulationen vorgenommen worden. Auch habe sich kein Kunde bei der Sparkasse gemeldet, dem Auffälligkeiten aufgefallen seien.