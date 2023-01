Weg zwischen Innenstadt und Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern ehrt Heinz Bosch mit einem Weg

„Es ist schön, dass es nun in Geldern einen Weg gibt, der den Namen von Heinz Bosch trägt“, sagt Gelderns Ortsbürgermeister Walter Schröder. „So erhalten wir eine schöne Erinnerung an einen Ur-Gelrianer mit großen Verdiensten für unsere Stadtgeschichte, für deren Aufarbeitung er viel geleistet hat.“ Rainer Niersmann vom städtischen Tourismus- und Kulturbüro ergänzt: „Dieser Verbindungsweg passte gut, weil Heinz Bosch am Ostwall geboren wurde und dort lange wohnte.“ Und nicht zu vergessen: Dieser Weg ist auch einer der Verbindungswege von der Innenstadt zum Friedrich-Spee-Gymnasium – die Schule, an der Heinz Bosch viele Jahre unterrichtet hat.