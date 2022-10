Dirndl statt Karnevalkostüm : Veerter Prinzessin Nadine I. zapft beim Oktoberfest an

Veerter Prinzessin Nadine I. zapft beim Oktoberfest an

Veert Mehr als 150 Menschen feierten in der Gaststätte „Alt Veert“ in Dirndl und Lederhosen.

Es sollte eine ganz besondere Session für Prinzessin Nadine I. (Kersten) in Veert werden. Wurde es auch, aber leider ganz anders als gedacht. Corona machte vieles zunichte, aber es gab auch andre interessante Dinge.

Trotz zweijähriger Amtszeit gab es für sie keine Sitzung, keinen Karnevalszug und vieles andere auch nicht. Dafür erlebte sie einen Festumzug zur Sommerkirmes in Veert und jetzt quasi als letzte Amtshandlung die Eröffnung des Veerter Oktoberfestes. Mehr als 150 ausgelassene Menschen in Lederhosen und Dirndl feierten im Vereinslokal „Alt Veert“ das bayrische Brauchtum, das längst auch am Niederrhein Einzug gehalten hat.