Seit 50 Jahren sind die Eltern aktiv Liebfrauenschule dankt ihrem Förderverein mit Schulfest

Gefeiert wurde bei bestem Wetter auf dem Schulhof, in der Pausenhalle und in den Klassenräumen – und natürlich mit vielen Attraktionen für Eltern und Schülerinnen! Auf dem Schulhof wurde gegrillt, es gab Getränke und jede Menge Platz, um sich mit anderen Gästen über Schule und Kinder auszutauschen. Die Pausenhalle verwandelte sich für diesen Tag in eine Diskothek mit einer Tombola und in den Klassenräumen im Erdgeschoss hatte die Cafeteria geöffnet.