Die Höhepunkte des Jahres So bunt wird das Kulturjahr 2024 im Gelderland

Kabarett und Comedy Lachen ist gut für die Haut, meint Karnevalist, Moderator und Schriftsteller Bernd Stelter. „Reg‘ dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ hat er sein neues Programm genannt, mit dem er am 9. Juni in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasium zu Gast ist. Gelacht werden darf auch bei René Steinberg. Am 8. März steht der Kabarettist im Issumer Bürgersaal mit seinem Programm „Radikale Spaßmaßnahmen – Die Welt ein bisschen besser lachen“ auf der Bühne. Das Duisburger Urgestein Wolfgang Trepper wettert gleich zweimal gegen Schlager: am 10. März im Forum des Schulzentrums Straelen und am 10. November im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus. Am 19. April macht der Entertainer und „König des deutschen Jazzschlagers“ Götz Alsmann die Nacht zum Tag und trägt einige der schönsten Lieder aus alten Zeiten im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus vor. „Schlimmer! Geht immer!“, meint der Klever Ludger Kazmierczak und stellt dies am 21. April im Weezer Bürgerhaus unter Beweis. Zur „Scherztherapie“ lädt Ingo Oschmann am 5. Mai in den Issumer Bürgersaal ein, wo er Stand-up-Comedy, Improvisation und Zauberei verbindet. Johann König wollte eigentlich Lehrer werden, entschied sich dann aber für die Bühne. Am 7. September ist er mit seinem Programm „Wer Pläne macht, wird ausgelacht!“ in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums zu Gast. Grund zum Feiern hat Jürgen B. Hausmann. Seit 25 Jahren begeistert der Kabarettist sein Publikum. Gefeiert wird das auf seiner „Dat is e Ding!“-Tour am 21. September im Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern. Wortwitz, Körpersprache und eine Mimik, die zum Brüllen komisch ist, präsentiert Frieda Braun am 27. Oktober in der Bofrost-Halle in Straelen mit dem Programm „Auf ganzer Linie“.