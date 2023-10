Gemeindeprüfungsanstalt durchleuchtet Kerkens Verwaltung Prüfer loben den Kerkener Haushalt

Eine „solide finanzielle Grundlage“ bestätigt die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen der Gemeinde Kerken. In der Ratssitzung stellten Projektleiter Stefan Loepke, die Prüfender Britta Kelpin und Patrick Marhofen sowie Abteilungsleiterin Dagmar Klossow die Ergebnisse vor, nachdem sie sich umfassend mit dem Haushalt beschäftigt hatten. Im Zentrum der Prüfung standen die Themenbereiche Finanzen, Vergabewesen, Informationstechnik (IT) an Schulen, ordnungsbehördliche Bestattungen und Friedhofswesen.