Aktion des Citymanagements auf der Bahnhofstraße Geldern begrüßt mit großen Blumenkugeln den Frühling

Viele Lob gibt es in Geldern für die Frühingsblumen auf der Bahnhofstraße. Kurz vor Ostern hatte das Citymanagement der Stadt Geldern dort passend zum Frühlingsanfang circa 20 große, bunte Blumenkugeln („Flowerballs“) aufhängen lassen – und damit offenbar den Nerv vieler Bürger getroffen. „Die Reaktionen der Passanten waren bislang durchweg positiv“, sagt Citymanagerin Valerie de Groot. „Die Bahnhofstraße wirkt durch die Blumenkugeln direkt viel freundlicher und sommerlicher“ oder „So etwas sieht man sonst nur in Holland oder in Großstädten“ lauteten zum Beispiel Äußerungen von Innenstadt-Besuchern. „Auch das Feedback vieler Innenstadtakteure fiel positiv aus“, merkt Valerie de Groot an. Bei einigen kam der Wunsch auf, Stadtdekorationen dieser Art auch auf weitere Straßenzüge auszuweiten. Finanziert wurden die Blumenkugeln zu 90 Prozent über das NRW-Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“. Zudem führte die Stadt Geldern eine Blumenaktion durch. An der Bahnhofsstraße verschenkten die Ortsbürgermeister Walter Schröder (Geldern) und Heinz Manten (Veert) zusammen mit Valerie de Groot und Marlene Langanki vom Gelderner Gründerzentrum insgesamt 450 Blumen an Passanten. Foto: Stadt Geldern