St.-Clemens-Hospital Geldern Weihnachten wird in der Klinik gekocht

Zwar sind an Weihnachten weniger Patienten im Haus, in der Küche geht es dennoch turbulent zu. „Wir möchten die Zeit für alle schön gestalten. Deshalb kümmern wir uns zusätzlich um ein paar kleine Aufmerksamkeiten“, freut sich die gelernte Wirtschafterin. Man sieht ihr an, wie sehr ihr diese liebevollen Gesten am Herzen liegen. An Heiligabend gibt es für alle Kranken auf den Stationen einen süßen Gruß ans Bett und am Abend Kartoffelsalat – eben klassisch niederrheinisch. An den Weihnachtstagen wird das Essen festlich: Zur Wahl stehen zum Beispiel Pasta mit Lachs, dazu ein Salat, Schweinebraten, Kaisergemüse und Petersilienkartoffeln oder Hähnchenbrust mit Kürbiskruste, Broccoli und Kroketten. Als vegane, vegetarische Variante bietet die Krankenhausküche eine Nudel-Gemüsepfanne und leckere Gemüsetörtchen an. Zum Frühstück gehören Brötchen, die täglich frisch aufgebacken werden. Und auch die Besucher kommen nicht zu kurz. „Für unsere Patientinnen und Patienten ist es schade, dass sie nicht mit ihren Familien feiern können. Deshalb ermöglichen wir ihnen zumindest eine kleine Kaffeestunde mit ihrem Lieblingsmenschen“, betont Claudia Ingendae. Dazu stellen die Küchenfeen Buffetwagen mit Heißgetränken, Säften, Gebäck und Obst auf alle Stationen.