Interview mit dem Veerter Heimatforscher Rudolf Geese Mit viel Zeit und Geduld zum neuen Buch

„Geschichte lebendig halten“ steht im Unterteil der „Beiträge zur Veerter Geschichte“. Der vierte Band von Rudolf Geese geht jetzt in den Verkauf. Auf 98 Seiten geht es um alte Höfe wie den Heythoevenhof oder den Naebershof, aber auch um die Brunnen in Veert. Damit hat Geese mittlerweile Geschichten und Fakten über gut 40 Höfe und Katen sowie eine Wind-, Wasser- und Ölmühle geschichtlich aufgearbeitet. Neben diesen vier Ausgaben gibt es noch drei weitere Arbeiten von Geese über Veerter Geschichte, in denen über ein bestimmtes Thema berichtet wird. Auch in diesen Ausgaben dürfte manches Überraschende stecken. Über seine ehrenamtliche Arbeit sprach unsere Redaktion mit ihm.