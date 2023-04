Exkursion der Schüler der Sekundarschule Straelen Schnee-Vergnügen für junge Straelener in Südtirol

Die Fahrt führte 45 Schülerinnen und Schüler in die malerischen Berge Südtirols. Bei sonnigem Wetter und idealen Schneeverhältnissen genossen die Jugendlichen das Skifahren im Ahrntal in vollen Zügen. 35 Teilnehmer verbrachten die ersten drei Tage auf der Anfängerpiste, auf der sie mit den Grundlagen vertraut gemacht wurden. „Am Ende der drei Tage sind die Schülerinnen und Schüler bereits in der Lage, Schneepflugkurven zu fahren. Danach verlagern wir das Skifahren auf die Mittelstation, wo das Skigebiet richtig interessant wird“, berichtet Nick Wenke, der die Ski-AG mit Benjamin Hantke zusammen leitet. „Die anderen zehn waren von ihrer Könnensstufe bereits fortgeschritten und konnten ab dem ersten Tag ‚nach oben‘.“ Mit dabei waren neben den beiden Verantwortlichen drei weitere Betreuerinnen und Betreuer. Dadurch konnten kleinere Skigruppen gebildet werden und es konnte auch auf Anfängerniveau unterschiedlich differenziert werden.