Robert-Jungk-Gesamtschule Gesamtschule auf Ski-Freizeit in Italien

Da es vom eine Vollpension bei Schulfreizeiten vom Land vorgeschrieben ist, sammelten die Kollegen in ihrem Freundeskreis Spenden, um diese Finanzierungslücke zu schließen. 3370 Euro kamen so in kurzer Zeit zusammen. Mit dieser Summe konnte dann eine weitere warme Mahlzeit im Skigebiet gewährleistet und das Lernangebot in Form von professionellen Ski- und Snowboardkursen deutlich erweitert werden. Um die „Schultöpfe“ nicht zu belasten, haben auch die teilnehmenden Lehrer ihre Kosten selber getragen. „Der Dank gilt daher auch unseren Partnern des Skihotels Alpinlounge-Weiberhimmel, dem Skigebiet Schwemmalm und der Firma Paris-Reisen und deren Interesse den Schülern eine Freude zu bereiten“, heißt es seitens der Schule.