Verein „Auf Achse“ Skate-Event in Geldern trotzt dem Regen

Der Skatepark in Geldern am Bollwerk war in diesem Jahr erneut Schauplatz des BMX, Skate und Scooter Contests. Der vom Verein „Auf Achse“ organisierte Wettbewerb lockte zum 25. Mal Teilnehmer und Besucher mit spektakulären Tricks, mitreißender Musik und großzügigen Preisen.