SPD will weiterhin Fußgängerzone Frust über neuen „Schilderwald“ in der Straelener Innenstadt

Eines macht Stefan Terheggen von der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ deutlich: „Sicher ist die Situation jetzt für alle neu und schwierig.“ Die neu aufgestellten Schilder im Bereich Kuhstraße/ Klosterstraße sorgen für Gesprächsstoff in der Stadt. Die Halteverbotsschilder sollen für mehr Sicherheit sorgen. Denn parkende Autos haben in der Zukunft die schmalen Gassen noch schmaler gemacht. Das sorgte in der Vergangenheit für gefährliche Situationen bei Fußgängern und Radfahrern. „Jeder, der mit Rollator oder Kinderwagen aus dem Geschäft Family kommt, geht ein Wagnis ein: Entweder es kommt kein Auto oder der entsprechende Fahrer passt gut auf!“, sagt Oliver Deest von der SPD Straelen. „Das Tempolimit von 20 Stundenkilometern hilft im Zweifelsfall auch nicht, zumal sich auch nicht jeder Autofahrer daran hält.“ Zum Glück sei bislang noch nichts passiert. Er stellt klar, dass nicht die SPD dafür verantwortlich ist, dass nun Halteverbotsschilder aufgestellt wurden. Im Gegenteil.