Bislang nur auf Grundschulen in Issum Mangels Bauunternehmen: Sirenen noch nicht aufgestellt

Geplant ist, weitere Sirenen aufzustellen, um im Notfall möglichst das gesamte Gemeindegebiet beschallen zu können. Während nach dem Kalten Krieg überall Sirenen abgerüstet wurden, geht der Trend nun in die andere Richtung. Bisher hat die Gemeinde Issum nur auf den Dächern der beiden Grundschulen Sirenen fest auf den Dächern installiert. Wegen der besonderen Anforderungen der Statik, ist das nicht überall möglich. So war für Sevelen überlegt worden, auf dem Dach des St. Antoniushauses eine Installation vorzunehmen. Nun habe man aber mit dem Bürgerhaus in Sevelen einen optimaleren Standort gefunden, sagt Rolf Oymann von der Gemeinde Issum. Geplant sind weitere Sirenen im Bereich des Freibads, sowie in Oermten und Vorst. In Issum sollen noch Sirenen am Bauhof und am Sportplatz errichtet werden. Die Masten für die Sirenen sind bereits geliefert, es scheitere aber daran, dass die Firma keinen Tiefbauer findet, um die Masten aufzustellen. Anscheinend seien die Auftragsbücher so voll, sagt Oymann, der lieber heute als morgen die Sirenen aufgestellt sehen würde. Bis die Installation vorgenommen wird, hilft sich die Gemeinde im Ernstfall mit mobilen Sirenen, die auf Fahrzeugdächer montiert werden können und es gebe die Möglichkeit, Lautsprecherfahrzeuge einzusetzen. Ohnehin empfiehlt Oymann einen Mix, um sich im Ernstfall zu informieren. Dazu gehören die Warn-App Nina und auch Durchsagen über das Radio.