Sinfoniekonzerte der Musikschulen des Kreises Kleve Mozart, Grieg und „Fluch der Karibik“

n Emmerich ist dem Sinfonieorchester ein separates Programm der Sinfonietta der KMS Kleve unter der Leitung von Frederik Geene vorangestellt. Die Sinfonietta ist ein reines Streich-Orchester mit etwa 20 Teilnehmern im Alter von acht bis 13 Jahren. Mit Klassik, Film, Volksmusik und populären Stücken gibt es auch von den jungen Streichern Vielfältiges zu hören. Festlich und mit hohem Wiedererkennungsgrad wird es mit dem Kanon D-Dur des barocken Komponisten Johann Pachelbel. Wie Geenen erklärte, wird dieses Stück häufig bei großen Feiern wie zum Beispiel Hochzeiten gespielt. Durch seine klare Struktur mit dem sich stetig wiederholenden Bass-Motiv (basso ostinato) habe es „Ohrwurm-Qualität“. Auch die Musiker und Musikerinnen der Sinfonietta haben sich Filmmusik gewünscht. Dem habe er nachgegeben, so Geenen, und festgestellt, dass die Musik zu „Fluch der Karibik“ einfach eine der besten Filmmusiken sei, die es je gegeben habe. Mit einem Werk des Ungarn Sugár Rezsó gibt es dann noch einen Ausflug in die Volksmusik. „Die Volksmusik Ungarns ist so reichhaltig an Melodien, dort gibt es einfach zu jeder Tätigkeit des Lebens vom Treppensteigen bis zum Kartoffelschälen ein Lied“, berichtet der Dirigent.