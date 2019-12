Heimatabend im Landgasthof Luyven : Sind „Plattspreekers“ reif fürs Museum?

Nachwuchstalent Lasse Füngerlings aus Walbeck stellte seine plattdeutsche Version vom „Schötzefest in Prumenau“ in Reimform vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Beim Abend „Kluser Platt för Kluser Lüj on andere“ gab es nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge für die „Alte Schule“. Franz Wustmans jedenfalls will sich dort nicht ausgestopft präsentieren lassen.

In den Landgasthof Luyven hatte der Natur- und Heimatverein Lüllingen zum „Kluser Platt för Kluser Lüj on andere“ eingeladen. Dieser „pläsierige Oavend“ fand bereits zum elften Mal statt. „Kluser on andere Plattspreekers“ unterhielten im ausverkauften Saal ein bestgelauntes Publikum, das von Michael Opgenhoff mit „Gujen Oavend“ begrüßt wurde.