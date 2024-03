Generalversammlung der St. Antonius – St. Sebastianus Bruderschaft Simon Asmus ist neuer Brudermeister in Pont

Bei der Generalversammlung der St. Antonius – St. Sebastianus Bruderschaft Pont standen einige Änderungen an. So schied nach zwölf Jahren im Amt Frank Naß als Brudermeister aus. Die Neubesetzung gestaltete sich zunächst etwas schwierig. Nach intensiven Abstimmungen der 41 anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder erklärte der bisherige stellvertretende Brudermeister Simon Asmus sich bereit, das Amt des Brudermeisters zu übernehmen und den Platz für einen neuen Stellvertreter freizumachen. An seine Stelle tritt Julian Deckers, der in den vergangenen Jahren bereits als Jungschützenmeister Erfahrung in der Vorstandsarbeit sammeln durfte. Kassierer Mathias Elspaß und Schrift- und Geschäftsführer Egbert Schimke wurden beide wiedergewählt und machen den geschäftsführenden Vorstand komplett.