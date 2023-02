NRW-Landwirtschaftsministerin zu Gast in Geldern Politischer Aschermittwoch mit Silke Gorißen

Der politische Aschermittwoch ist die Gelegenheit, gegen politische Gegner einmal auszuholen und mit spitzer Zunge Kritik zu üben. Der CDU-Ortsverband hatte die NRW-Ministerin Silke Gorißen eingeladen. Passend zu ihrem Ressort lautete ihr Vortrag „Vom Landkreis in die Landesregierung — Aus der Arbeit der Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen“. Für die ehemalige Landrätin des Kreises Kleve war der Besuch in Veert sozusagen ein Heimspiel. Sie machte in ihren recht persönlichen Einblicken auch deutlich, dass sie durchaus in Bedburg-Hau mit ihrer Familie bleibt und nicht etwa in die Landeshauptstadt zieht.