Siegfried Brandenburg aus Nieukerk : Der Musiker mit dem grünen Daumen

KERKEN Der 72-jährige Siegfried Brandenburg aus Nieukerk gießt ehrenamtlich die Grünflächen vor seiner Haustür. Seit zehn Jahren engagiert er sich in seiner zweiten Heimat und trägt dazu bei, dass es so schön grün bleibt.

Der heute 72-jährige Siegfried Brandenburg stammt ursprünglich aus Duisburg, wo er bis 1978 als Hausmeister an der Don-Bosco-Schule am Innenhafen als Hausmeister tätig war. Schon immer galt seine Liebe der Musik. In Duisburg spielte er in einer Kirche oft Orgel, begann damals auch, die ersten Lieder zu komponieren. So zum Beispiel das „Prinzenlied“. 1978 erwarb er in Nieukerk in der Dennemarkstraße seinen Zweitwohnsitz, bevor er schließlich zwei Jahre später ganz nach Nieukerk zog. Auch in seiner neuen Heimat blieb er der Musik treu, trat dort oft auf Straßenfesten und in Altersheimen auf. Die Besucher der Tanzcafés in der Umgebung erfreuten sich ebenfalls an seiner Musik. Mittlerweile genießt er sein Rentnerleben. In den 80er Jahren wurde seine erste Kassette „Liederspaß mit Siggi Brandenburg“ veröffentlicht. Er hat im Laufe der Jahrzehnte mehr als 100 Lieder komponiert, darunter Vereinslieder von Karnevalsgesellschaften, das Heimatlied Rheinhausen oder die Musik zur Dokumentation „Die Plauener Straßenbahn“. Auch das Lied „Auf Wiedersehn“ stammt aus seiner Feder.