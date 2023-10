Wettbewerb der Issumer Bruderschaften Das sind die Sieger beim Preis- und Pokalschießen

Neben diversen Spielangeboten für die Kleinsten, konnten die Issumer Schützen an verschiedenen Wettkämpfen ihr Können unter Beweis stellen. Den Pokal in der Altersklasse konnte Detlev Steuer für sich gewinnen, in der Seniorenklasse errang Peter Strzysch den Pokal. Unter den Damen setzte sich Barbara Greitemeier durch.