Stiftung der Volksbank für Heimatforschung und Heimatpflege Heimatgeschichte lebendig halten

Die größte Unterstützung erhielten mit 1500 Euro der Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte für die Erstellung eines Jahrbuchs und der Historische Verein für Geldern und Umgegend für die Einbindung von Farbfotos im Geldrischen Heimatkalender. Je 1000 Euro bekamen der Heimatverein Goch für den Druck des zweiten Bandes von „Trinkfreudige Gocher“, der Kreispferdesportverband Kleve für die Restaurierung von Standarten und der Heimatverein Nierswalde für die Restaurierung der Tafeln zur Geschichte des Dorfes. 800 Euro gingen an die beiden Sevelener Vereine, 750 Euro an den Verkehrs- und Heimatverein Kessel für seine Chronik, 700 an den Heimat- und Verschönerungsverein Veert für die Erinnerungstafeln an den alten Höfen und 600 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Geldern für die Restaurierung der historischen Windfahne. Die weiteren Projekte: Modellbau-Team Rhein-Maas (Nachbau Geldernsche Kreisbahn, 550 Euro), Heimat- und Verschönerungsverein Asperden (Restaurierung Höfe Kreuz, 500 Euro), RAF-Museum Laarbruch (Dokumentation über die Zeit der Royal Airforce in Weeze, 500 Euro), St.-Hubertus-Gilde Keylaer (Glockensteuerung in der Hubertuskapelle, 400 Euro), St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt (Restaurierung Ehrenmal, 350 Euro), Gesellige Vereine Winnekendonk (Restaurierung alter Gemeindetisch, 300 Euro), St.-Antonius-Schützen-Gilde Kevelaer (Restaurierung Wanderpokal, 250 Euro), Förderverein Denkmal-Grabmal (Restaurierung Grabsteine von Anton Seng, 200 Euro), und Bergknappenverein St. Barbara Kevelaer (Überarbeitung der heiligen Barbara im Brunnenhof der Basilika, 200 Euro).