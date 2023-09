Internationaler Orgelherbst Straelen Weltstars an Straelens Kirchenorgel

Abschließen wird den Orgelherbst 2023 in diesem Jahr am Sonntag, 24. September, 19 Uhr, der Organist der Kathedrale in Antwerpen, Peter Van de Velde. Otto M. Krämer: „Die Werke von Nicolas de Grigny, Olivier Latry (Salve Regina), Svyatoslav Lunyov (*1964, Kiev, „Libera me“), Maurice Duruflé („Pie Jesu“ aus dem Requiem) und seine Improvisation auf der klangvollen Straelener Orgel über zwei Themen der Orthodoxen Liturgie werden uns begeistern.“ Begleitet wird Peter van de Velde von der ukrainischen Mezzosopranistin Anastasiia Staroselska. Sie wird die entsprechenden Gesangspartien des Abends übernehmen und auch zur Orgel mit Gesangsimprovisationen glänzen, eine ganz neue Facette im Orgelherbst. „Der sichtbare, mobile Spieltisch ermöglicht es allen Künstlern, die vollen Ressourcen und die grenzenlosen Möglichkeiten der Klanggestaltung unserer farbenreichen Orgel auszuschöpfen – der Internationale Straelener Orgelherbst hat damit eine immer noch völlig singuläre Konzert-Situation am gesamten Niederrhein“, ist sich der Künstlerische Leiter sicher.