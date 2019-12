„Plott4you-Manufaktur“ in Geldern : Sie sorgen für die persönliche Note

Vanessa Hinzen-Will (l.) und Mareike Matusiak eröffnen am Samstag auf der Issumer Straße in Geldern ein neues Geschäft für individuell bedruckte Produkte. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern In ihrem neuen Laden „Plott4you-Manufaktur“ auf der Issumer Straße bieten Vanessa Hinzen-Will und Mareike Matusiak Produkte mit individuellem Druck. Am Samstag ist Eröffnung.

Als Vanessa Hinzen-Will vor vier Jahren einen Plotter von ihrem Mann bekam, hat sich daraus eine Leidenschaft entwickelt. Ein Plotter, das ist wie ein Drucker, der Designs auf Textilen, Papier, Karton, Aufbügelfolie oder Aufkleber bringen kann. Jahrelang hat Vanessa Hinzen-Will aus Geldern das Gerät genutzt, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Viel hat sie sich selbst beigebracht, aber auch Kurse besucht und sogar eine Zeit lang als Werbetechnikerin gearbeitet.

Nun macht sie ihr Hobby zum Beruf – in Geldern auf der Issumer Straße 10 eröffent sie zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Mareike Matusiak den Laden „Plott4you-Manufaktur“.

Info Eröffnung am Wochenende Eröffnung Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten Danach öffnet der Laden regulär montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Samstags ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Kontakt info@plott4you.de

Ab Samstag kann man dort individuell gestaltete Textilien erwerben: T-Shirts, Pullover, Babylätzchen, Kissenbezüge, Stoffbeutel oder Strumpfhosen. „Es gibt nichts, das man nicht beplotten kann“, sagt Vanessa Hinzen-Will. Auch auf Christbaumkugeln könnten sie Bilder oder persönliche Sprüche drucken.

Alle Produkte stellen die beiden Geldernerinnen dann auch vor Ort in ihrem Laden her. „Wir bestellen nicht günstig im Internet“, sagt Mareike Matusiak. „Das passiert alles hier. Die Leute können auch gerne vorbeikommen und uns beim Plotten über die Schulter schauen.“ Das Bestellen im Laden habe auch Vorteile für die Kunden: Sie können die Kleidung vor Ort anfassen und anprobieren. Dafür gibt es in dem Laden auch eine Umkleidekabine. Je nach Auftrag dauert es unterschiedlich lange, bis die T-Shirts oder Babystrampler fertig sind – im besten Fall nur ein bis zwei Tage.

In dem Ladenlokal, in dem früher einmal eine Tchibo-Filiale und ein Dessousgeschäft waren, bieten Vanessa Hinzen-Will und Mareike Matusiak aber noch mehr an. Sie haben sich auch der Papierkunst verschrieben und basteln nach Auftrag vor allem Geschenkverpackungen, zum Beispiel für Hochzeiten. In Bötchen, Körben mit Namenszug oder kleinen Motorrädern kann man dann Geld verschenken.

Das Geschäft auf der Issumer Straße haben die beiden Geschäftsfrauen für ihre Manufaktur komplett neu gestaltet. Seit Anfang November renovierten sie das Ladenlokal, das nun mit dunklem Holzboden, hellen Wänden und einer alten Werkbank als Tresen die Kunden empfängt. In einer Ecke stehen zudem vier Regale, die noch leer sind. Das soll sich, wenn es nach den Inhaberinnen geht, aber bald ändern.