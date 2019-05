Tierquälerei in Geldern : „Sie sehen Tiere als Objekte“

Geldern Ein Spaziergänger tritt einen Hund zu Tode, Unbekannte überschütten zwei Bienenvölker mit Lack, Flüssigseife und Chlorgranulat – in Geldern hat es kürzlich gleich zwei Fälle von Tierquälerei gegeben. Was treibt die Täter an?

In dem einen Fall war es ein acht Monate alter Bordercollie-Mischling, in dem anderen Fall mehr als 100.000 Bienen – gleich zwei Mal sind in den vergangenen Wochen in Geldern Tiere durch die Gewalt von Menschen ums Leben gekommen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Doch was in den Tätern vor sich geht, lässt vor allem Tierliebhaber ratlos zurück.

Jack Kreutz von der LVR-Klinik in Bedburg-Hau kennt die Motive von Menschen, die Tieren Gewalt antun. „Erst einmal muss man sagen: Es gibt nicht den grundsätzlichen Tierquäler“, so der Facharzt für Psychiatrie. Jeder Vorfall müsse für sich betrachtet werden.

Info Mögliche Strafe für Tierquäler Im Gesetz fällt ein Tier unter den Begriff der „Sache“. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Töten eines Tieres nur eine Sachbeschädigung ist. Wenn das Verletzen oder Töten eines fremden Tiers vorsätzlich passiert, ist die Tat strafbar. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder zufügt.

Im Fall des tödlich verletzten Hundes spricht Kreutz von „übertriebener Nothilfe“. Am 23. April hatte ein unbekannter Mann an der Max-Planck-Straße in Geldern einen Bordercollie-Mischling mit Tritten so schwer verletzt, dass das Tier am nächsten Tag starb. Der Schäferhund des Unbekannten hatte zuvor mit dem Bordercollie gespielt und gerauft. Als der junge Hund dabei knurrte, ist die Situation wohl eskaliert.

„Der Mann ist offenbar völlig grundlos ausgerastet. Das deutet auf eine Störung der Impulskontrolle hin“, sagt der Chefarzt an der LVR-Klinik. Solche Handlungen können von Menschen mit dieser Störung nicht kontrolliert werden und schädigen meist andere Lebewesen in ihrer Nähe. Betroffen seien vor allem junge männliche Gewalttäter, zwischen 18 und 40 Jahren.

Im Fall der getöteten Bienen sei es wichtig, Streitigkeiten und Racheakte auszuschließen, sagt Kreutz. Unbekannte hatten vergangene Woche an der Wichardstraße in Geldern zwei Bienenstöcke mit Lack, Flüssigseife und Chlorgranulat überschüttet. Weit mehr als 100.000 Insekten sind dabei verendet. „Wenn es nicht um Rache ging, klingt es wie der Akt eines eher jungen Menschen, der sich auf die Bienen fixiert hat und sein Gemüt kühlen musste“, sagt der Facharzt. Auch eine Mutprobe könne man nicht ausschließen.

Laut Polizeisprecher Michael Ermers liegt im Fall der toten Bienen eine Sachbeschädigung vor. Inwieweit es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt, müsse noch geklärt werden. „Es sind keine Wirbeltiere betroffen, wir müssen den Sachverhalt in dieser Hinsicht erst noch genauer prüfen.“

Bei einigen Tierquälern könne man auch eine Distanzierung von Mensch zum Tier beobachten. „Sie sehen die Tiere als Objekte“, sagt Kreutz. Das komme zum Beispiel bei Mitarbeitern von professionellen Tiertransporten oder Schlachtern vor, die sich an die Gewalt gegenüber den Tieren gewöhnt haben.