Premiere für „Generation Beats“ In Straelen Tanzen und Abrocken in der Bofrost-Halle

Die zweite Area ist exklusiv den elektronischen Sounds gewidmet ist, die besonders die jüngere Generation ansprechen. Die elektronische Area verspricht ein unvergessliches Erlebnis mit vier lokalen DJs: BOSEP hat sich durch Auftritte auf renommierten Veranstaltungen wie dem „City Of Flowers Festival“, in etablierten Clubs wie der Diskothek E-Dry, Frau Manfred in Mönchengladbach und der KUKA Dinslaken, wo er als Resident DJ tätig ist, bereits einen festen Platz in der regionalen Musikszene erspielt. Neben den aktuellen Tracks aus der Clubszene bestimmen auch eigene Produktionen seinen persönlichen Sound.DJ Legende Eric Höfges ist seit 1979 als DJ on the Road. Seine Homebase war die E-Dry der 80er und 90er Jahre, in denen er die DJ-Dance-Rave Szene des Niederrheins prägte. Stilbruch, Gewinner des DJ-Contests 2023 in der KUKA Dinslaken, ist bekannt für seine vielseitige Musikauswahl, die eine breite Palette von Genres und Sounds umfasst. Thep ist kein Unbekannter in der regionalen Clubszene und hat bereits in der E-Dry Geldern und der Kufa Krefeld das Publikum zum Tanzen gebracht.