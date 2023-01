Gewinner vom Silvesterquiz der Rheinischen Post stehen fest Goldbarren geht nach Kevelaer

Aus dem Kopf wusste keiner alle Antworten, Google musste helfen oder die letzten Buchstaben ergaben sich halt, verrieten die Gewinner. Verständlich, denn wer merkt sich schon in Weeze, dass in Wachtendonk am Ostring Mobilheime aufgestellt worden sind? Oder wer weiß in Straelen, dass der Übungsturm der Feuerwehr in Sevelen 14 Meter hoch ist? Einfacher waren da sicher die Fragen nach der Kunststoffschlittschuhbahn in Geldern oder dem Wein, den Gianluca Antoniazzi in Geldern anbaut. Und bei Till Reiners kann man sich gut vorstellen, dass es ihn schon als Schüler in die Rolle des Romeo drängte. Maulwurf Grubi, Kevelaers Baustellen-Maskottchen, hat wohl auch niemand mit Elefant Trompeto oder Affe King Lui verwechselt.