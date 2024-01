Taxi und Mietwagen in der Blumenstadt Sie bewegen Straelen

Gerade auf dem Land ist das Taxi ein wichtiger Baustein in Sachen öffentlicher Personennahverkehr. Bus und Bahn sind für viele Strecken und zu vielen Zeiten keine Alternativen. Insofern drohte Straelen ein Riesenproblem, als der Traditionsbetrieb Frisse nicht mehr am Markt war. Doch zwei Straelener wagten sich in die Selbstständigkeit und füllten die Lücke. Günter Weyers gründete ein Taxi-Unternehmen, Hans-Joachim Paland, in der Blumenstadt besser als Hacky bekannt, eröffnete seinen Mietwagen-Service. „Heute kann man sagen, dass Straelen in Sachen Taxi und Krankenfahrten gut versorgt ist“, sagte Günter Weyers im Gespräch mit unserer Redaktion.