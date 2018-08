Sicherheitstraining der Polizei zu Pedelecs

Sicherheitstraining : Viel Spaß beim Pedelec-Training in Issum

Nach einer kurzen Einführung ging es unter Anleitung des Polizeibeamten Stefan Cohnen an die ersten Übungen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Verkehrssicherheitsberater Stefan Cohnen brachte die Radfahrer, die auf Elektroantrieb setzen, auf den neuesten Stand. Praktische Übungen verdeutlichten, wie richtig reagiert werden muss, um Unfälle zu verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Die Stimmung ist ausgelassen. Auf dem Platz An de Pomp in Issum haben sich mehr als ein Dutzend Radfahrer eingefunden. Nicht, um gemeinsam auf Tour zu gehen, sondern, um etwas zu lernen. Alle haben ein Pedelec, also ein Rad mit Elektroantrieb. Nicht alle haben einen Helm auf, aber dazu später.

Mittendrin steht Stefan Cohnen. Er ist Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei. „Es geht nicht darum, schneller fahren zu können, sondern wie sich das Pedelec in Gefahrensituationen verhält“, sagt er, und schon geht es los mit der ersten Übung: Fahren über einen Feuerwehrschlauch. Der liegt wie eine platte Schlange auf dem Boden. „Keine Angst, der gibt nach“, sagt Cohnen, und die ersten Mutigen fahren los. „Drüberfahren und versuchen, draufzubleiben“ lautet die Aufgabe.

„Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie man denkt“, sagt eine Teilnehmerin nach der ersten Runde. Für die nächste Runde bittet Cohnen die Radfahrer, in die Weite zu schauen, auf das Schlauchende. „Viel besser, das war der entscheidende Tipp“, sagt ein Radfahrer im blauen Freizeithemd nach seiner zweiten Runde. Wer gefahren ist, zieht sich zur Pause in den Schatten zurück.

Pedelec-Training auf dem Platz An de Pomp in Issum. Eine der Übungen war das Fahren auf einem ausgerollten Feuerwehrschlauch. Foto: Norbert Prümen (nop)

Als nächstes geht es in die Linkskurve. Mit leuchtend orangefarbenen Hütchen ist ein Weg geformt und die Kurve. Das klappt gut, der Verkehrssicherheitsberater weiß, wie es noch besser geht. „Außen anfahren, nach innen reinziehen, wie ein Formel-1-Fahrer“, sagt Cohnen. „Ich habe schon öfter zu meiner Frau gesagt, sie soll mit mir Formel 1 gucken“, sagt ein Teilnehmer und hat die Lacher auf seiner Seite. „Es geht nicht darum, die Kurve schneller fahren zu können, sondern mehr Sicherheitsbereich zu haben, ein Raustragen zu vermeiden“, verdeutlicht Cohnen den Nutzen. Dann geht es los. Die meisten Herren nehmen noch lässig den Slalomparcours, eigentlich die nächste Aufgabe, auf dem Rückweg. Einer der Männer umkurvt die Stangen fast elfenhaft und sehr präzise. Keiner kommt zu Fall. Damit das so bleibt, lautet der Tipp vom Polizisten: mit gezogener Bremse und dabei pedaltretend durchfahren. Durch die gezogene Bremse wird der Elektroantrieb gezwungen anzubleiben. Andernfalls, wer nach Leerlauf wieder in die Pedale tritt, muss damit rechnen, dass der Elektroantrieb plötzlich anspringt und das Rad einen Satz nach vorne macht. Was natürlich auch geht: die Motorunterstützung einfach ausschalten.

Als Issums Gastwirt Athanasios Tsitsioulas über den Platz geht, kommt noch einmal Leben in die Gruppe. „Kommste noch mit einem Tablett?“, lautet die Frage in Richtung Gastwirt. Doch statt der erhofften Erfrischung gab es die nächste und letzte Übung. „Rüberspringen?“, lautet die Frage eines Teilnehmers, was wohl der Holzbalken, der auf zwei Hütchen aufliegt, zu bedeuten hat. „Genau, und Sie machen das vor“, sagt der Verkehrssicherheitsberater lachend. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Bremsübung. „Wählen Sie mal eine flotte Geschwindigkeit und dann machen Sie eine kontrollierte starke Bremsung“, lautet die Aufgabe. „Das macht ja keiner aus Spaß daheim“, sagt Cohnen. Deswegen wird das mal auf dem Platz An de Pomp ausprobiert. Die meisten halten lange vor dem Balken an und sind erstaunt, wie stark die Bremsleistung ihres Pedelecs ist.

Am Ende geht es noch einmal um ganz Grundsätzliches, zum Beispiel das Tragen eines Helms. Für Teilnehmer Rolf-Diether Weiblen ist das keine Frage. „Ich hab’ nur eine Birne“, sagt der Pedelec-Fahrer und überzeugter Helm-Träger. Andere geben zu, dass sie zu Hause, irgendwo, einen Helm haben. „Einen Unfall werden sie durch den Helm nicht vermeiden, aber die Folgen“, sagt der Polizist über den Nutzen. Er hoffe, dass die Helmtragequote noch steige.