Auf dem Parkplatz der E-Dry Show mit Monstertrucks kommt nach Geldern

Auf Tour ist das Team mit den Monstertrucks in ganz Europa. Zuletzt waren sie in Frankreich und Italien, erzählt Lemoine. Fünf Wochen präsentierten sie ihre Show in Düsseldorf, wo die Familie auch zu Hause ist. In Geldern waren sie zuletzt vor vier oder fünf Jahren, erinnert sich Lemoine. Dann kam Corona und es ging lange nichts mehr. Die Show am Sonntag in Geldern ist die letzte vor der Winterpause. Dann geht es erst wieder im März oder April los, je nach Witterung. Die Show findet im Freien statt, auch bei Regen. „Üblicherweise stellen sich die Besucher auf das Wetter ein“, sagt Lemoine.