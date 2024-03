Neue Headlinerin für San Hejmo Shirin David besucht „Heiliges Zuhause“ in Weeze

Neben Shirin David haben die Festival-Macher weitere Acts für den Sommer bekannt gegeben. Der britische DJ Joel Corry wird gemeinsam mit dem deutschen DJ Pajane auf der Electronic Stage auflegen. Mit dem DJ und Musikproduzenten „Bunt.“ aus Hamburg („Paperplanes“, „Clouds“) reiht sich ein weiterer aufstrebender Künstler in das Line-up ein. Mehr als 125 Millionen Streams auf Spotify erreichten die beiden Brüder Felix und Lucas Hain aka Fast Boy allein im Jahr 2022. Durch Hits wie „Forget You“ mit DJ-Kollege Topic, „Good Life“ und „Where your are“ starteten die Berliner auch international durch. Auch das DJ-Duo Vize legte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hin. Mit mehr als 35 Gold- und Platinauszeichnungen in acht Ländern, über 70 veröffentlichten Singles und Remixes für Stars wie Felix Jaehn, Leony oder Tokio Hotel hat sich das Duo in der EDM-Szene einen Namen gemacht. Lovra kombiniert in ihren Songs Vibes der 90er und 00er Jahre mit modernen House Beats. Toby Romeo konnte bisher vor allem mit dem Song „Where the Lights are low“ auf sich aufmerksam machen.