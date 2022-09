Der lange Weg bis Straelen : Eine Frau aus Afghanistan

Shahin Noori und ihr Buch. Sie plant, ein zweites zu schreiben. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Shahin Noori ist mit ihrer Familie aus ihrer Heimat geflohen. Jetzt lebt die 22-Jährige in Straelen. Über ihre Flucht und ihr Leben in Deutschland hat sie ein kleines Buch geschrieben. Ein weiteres ist in Planung.

„Ich soll an einen fremden Mann verheiratet werden. Ich bin sehr unglücklich darüber und auch meine Familie ist damit nicht einverstanden.“ So steht es in dem einleitenden Absatz des kleinen Buches, das Shahin Noori über ihre Flucht aus der Heimat und ihr Leben in Deutschland geschrieben hat. Ihre Heimat, das ist Afghanistan. Sie ist gerade einmal 13 Jahre alt, als ihr die Zwangsheirat droht. Die ganze Familie beschließt zu fliehen. Unter dem Titel „Ein afghanisches Mädchen“ hat Shahin Noori auf 13 Seiten mit einigen Bildern ihrer Familie die Ereignisse seitdem zusammengefasst.

Die Idee dazu habe ihre ältere Schwester Nahida gehabt, die schon vor der Flucht der übrigen Familie in London lebte, erzählt die heute 22-Jährige. Von der britischen Hauptstadt aus erteilt die ältere Schwester auch heute noch der Jüngeren Tipps und Ratschläge.

Info Erhältlich in zwei Buchhandlungen Was „Ein afghanisches Mädchen“ Wo Je fünf Exemplare in den Buchhandlungen Keuck und Bücherkoffer in Geldern, Issumer Straße Preis 9,90 Euro

Zwei Monate dauerte die Flucht von Shahin Noori. In der Türkei mussten sie und ihre Angehörigen zwei Wochen auf die Überfahrt über das Mittelmeer warten, weil das ursprünglich vorgesehene Schiff wegen Maschinenschadens ausfiel. Von Griechenland aus ging es mit dem Bus weiter über Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich, bis in Passau die deutsche Grenze überquert wurde. Nach Aufenthalten unter anderem in Essen, Bochum und Wanne-Eickel kam die junge Frau 2016 nach Straelen.

Dort besuchte sie auch zum ersten Mal eine Schule. Mit 17. Ihr mittlerweile verstorbener Vater habe ihr den Schulbesuch verboten, berichtet Shahin Noori. Sie musste ihrer Mutter im Haushalt helfen und sich um die Nachbarkinder kümmern. Doch sie hungerte nach Bildung. „Ich habe zu Hause aus Kinderbüchern gelernt.“ Die deutsche Sprache beherrschte sie nach zwei Monaten so gut, dass sie sich gut unterhalten kann. Ihr wichtigster Lehrmeister sei dabei das Internet gewesen. Ein Mann habe ihr eine App für das Smartphone und auch verschiedene Persisch-Deutschkurse auf Youtube gezeigt, schreibt sie in ihrem Buch.

Kontakt nach Afghanistan habe sie kaum noch. Nur eine Tante lebt noch dort. Die sei aber sehr alt und könne keine Einblicke geben in das, was in dem Land derzeit passiert, in dem seit rund einem Jahr die Taliban wieder an der Macht sind. „Ich denke sehr viel an meine Heimat“, meint die Afghanin. Sie denke dann auch an die Menschen, vor allem an die Frauen, die keine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Gedanken, die ihr die Tränen in die Augen treiben.

Shahin Noori ist fest entschlossen, es anders zu machen. „Ich versuche, hier ein schönes Leben zu haben“, sagt sie. Sie charakterisiert sich als willensstark und durchsetzungsfähig. Sie möchte in Deutschland im „digital marketing“ selbstständig arbeiten und ist zuversichtlich, dass es mit der Kundensuche klappen wird. Der Internet-Anschluss in ihrer Straelener Wohnung funktioniert jedenfalls. Ihre Schwester in London steht ihr auch hier zur Seite.