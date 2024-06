Suche nach Fahrgeschäften Sevelens Kirmes bekommt noch einen Mini-Scooter

Andererseits sieht sich die Kirmes in Sevelen auch starker Konkurrenz ausgesetzt. Die Schausteller wählen, wenn es zeitgleich auch woanders eine Kirmes gibt, diejenige mit den meisten Besuchern aus. Damit sie mehr Geld verdienen. Zeitgleich mit Sevelen findet zum Beispiel die Kirmes in Goch statt. So sorgte dann die Absage des Autoscooters schon im vergangenen Jahr dafür, dass das wichtigste Fahrgeschäft für Jugendliche in Sevelen wegfiel. Im vergangenen Jahr wurde dann kurzfristig eine Lösung gefunden. Der „Shaker“ rüttelte die Besucher ordentlich durch. Allerdings hatte der Besitzer signalisiert, dass die Fahrt von Belgien nach Sevelen nicht unbedingt lohne. Nun wurde kurz vor Kirmesbeginn am Freitag doch noch ein weiteres Fahrgeschäft gefunden, dass auf dem Rummel in Sevelen aufgebaut wird. Der Super Mini Scooter kommt von Mönchengladbach zur Kirmes nach Sevelen.