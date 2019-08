Filme unter freiem Himmel : Sevelens Freibad wird zum Kino

Kino unter freiem Himmel gibt es im Freibad in Sevelen. RP-Archivfoto: G.S. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Sevelen Ein Lokomotivführer und ein Postbeamter sind die Helden der Filme.

Zum vierten Mal wird das Sevelener Freibad zum Freiluft-Kino. Wie in den vergangenen beiden Jahren heißt es wieder am letzten Wochenende der Sommerferien: Raus aus dem Wasser, ab auf die Picknickdecke, Popcorntüte in die Hand und Vorhang auf für zwei gemütliche Kinoabende unter freiem Himmel. Der Vorverkauf läuft, noch sind einige Karten für die Vorstellungen zu haben.