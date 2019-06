Land Rover Experience Tour : Sevelenerin startet das Abenteuer Afrika

Sevelen Im November wird die in Sevelen lebende Anna Carolin Schwarz drei Wochen lang durch Afrika reisen. Die Tierärztin ist eine von sechs Auserwählten, die Teil der Land Rover Experience Tour 2019 sind.

Dass die Sevelenerin Anna Carolin Schwarz einmal mit einem Geländewagen durch den Süden Afrikas reisen würde, hätte sie vielleicht noch für möglich gehalten. Dass diese Reise im November Realität wird und das ausgerechnet ihr ehemaliger Chef und ein Firmenausflug dazu beigetragen haben, war wohl eher nicht abzusehen. Im Herbst diesen Jahres wird sich die Tierärztin in Frankfurt in einen Flieger mit dem Ziel südliches Afrika setzen. Drei Wochen lang wird sie dann mit ihren fünf Teamkollegen und einem Begleit-Tross aus Ärzten, Mechanikern und ortskundigen Scouts Teile von Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe erkunden. „Ich freue mich wahnsinnig darauf. Zum einen, weil ich gerne neues erleben möchte und weil ich Lust auf eine Abenteuer-Tour habe.“ Hinzu kommt ihre Liebe für die Natur. Und sie gesteht: Sie fährt gerne große Autos.

Der Firmenausflug im vergangenen Jahr war fürs Erste schon Abenteuer genug. Schwarz’ damaliger Chef ist bekennender Fan der Automarke Land Rover und lud das Team seiner Pferdepraxis nach Wülfrath im Bergischen Land. Dort, in einem stillgelegten Steinbruch, bietet der britische Autohersteller so ziemlich alles, was Geländewagen-Freunde erfreut, zum Beispiel eine kleine Wüste, Schlammpisten und steile Schotterwege. Schwarz und „ihr“ Praxisteam wurden von den Land-Rover-Instruktoren „schnell angefixt“, wie die Tierärztin sagt. Die Land-Rover-Leute erzählten dem Praxisteam auch davon, dass Bewerber für die „Land Rover Experience Tour“ durch Afrika gesucht würden. Und so kam es, dass sich Anna Carolin Schwarz und ihr Vorgesetzter noch am selben Abend für diese Tour in Afrika bewarben.