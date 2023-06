Public Viewing für Kochsendung Sevelenerin macht beim Perfekten Dinner mit

Wer Fan von der Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ ist und die Ankündigung der aktuellen Wochenstaffel las, konnte sich leicht in die Irre führen lassen. „Joana, Krefeld“ stand da. Gedreht und vor allem gekocht wurde aber nicht in Krefeld, sondern in Sevelen bei Joana Ehleben. Und dass der Ort im Fernsehen einmal groß rauskommt, wurde mit einem Public Viewing in der Gaststätte „Zur Linde“ in Sevelen ordentlich gefeiert. Unter den Zuschauern: Teilnehmerin und Köchin Joana Ehleben.