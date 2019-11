Wohlfahrtsverband vor Ort : Blick auf ein halbes Jahrhundert Awo

In diesem Jahr feierte die Awo ihr 100-jähriges Bestehen. Elfriede Solnerzyk ist seit 50 Jahren in der Awo. Sie erzählt im Rückblick, warum sie Mitglied ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Wohlfahrtsverband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die Hälfte davon hat Elfriede Solnerzyk miterlebt, in Homberg, Issum und Sevelen. Sie schwärmt vor allem von den Fahrten der Ortsgruppe.

In der Schublade muss Elfriede Solnerzyk nicht lange suchen. Stolz hält sie das Heft der Awo in der Hand, das sie als Mitglied auszeichnet. Sie schlägt die ersten Seiten auf und lacht. „Damals hat die Mitgliedschaft eine Mark gekostet“, sagt die Sevelenerin. Ihre Tante, Maria Groterhorst, sei immer kassieren gekommen. „Och, das kann man mal machen“, hatte Elfriede Solnerzyk gedacht. Das war 1969. Da war sie 30 Jahre alt. Seit einem halben Jahrhundert ist sie beim Wohlfahrtsverband dabei.

„Das ist schon etwas Besonderes“, sagt der Awo-Vorsitzende der Ortsgruppe für Issum und Sevelen, Michael Petermann. In diesem Jahr gibt es die Arbeiterwohlfahrt seit 100 Jahren. Petermann erinnert an die Gründerin Marie Juchacz. Schon damals machte sich die Awo für Gerechtigkeit, Solidarität, Vielfalt, Teilhabe und die Frauenrechte stark.

Besonderheit Das Weihnachtsfrühstück der Awo ist terminlich besonders. Es findet in Sevelen am ersten Mittwoch im Dezember statt, in Issum am zweiten Mittwoch im Dezember.

Issum In Issumer Bürgersaal findet das Awo-Frühstück am zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 9 Uhr statt. Kosten: fünf Euro.

Sevelen Das Frühstück der Awo in Sevelen findet immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat statt um 8.45 Uhr im Bürgerhaus Sevelen. Kosten: fünf Euro.

Elfriede Solnerzyk blättert in ihrem Mitgliedsbuch mit den bunten Marken. Jede steht dafür, dass sie pünktlich ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. „Ach“, sagt sie erstaunt. „Ab 1973 kostete es zwei Mark.“ Petermann schmunzelt. Heute werden die Mitgliedsbeiträge vom Konto abgebucht. Der geringe Beitrag ist geblieben. Mit drei Euro ist man dabei. Elfriede Solnerzyk erinnert sich an die vielen Angebote in ihrer alten Heimat Homberg-Hochheide. „In der Tagesstätte war immer was los“, sagt die 80-Jährige im Rückblick. Michael Petermann seufzt. Er erinnert sich noch gut an die Tagesstätte auf der Issumer Straße in Geldern mit Awo-Urgestein Kathi von der Weydt.