Angelika Linnemann-Dienstbier: Sevelener Gedankenwald: Großes Interesse für das Kunstprojekt

Geldern Ein Förderverein wurde gegründet. Die Issumer steuern eigene Ideen bei. Jetzt geht es um die Finanzierung des Projektes. Weitere Treffen sind geplant.

Wie lief der Abend, an dem im Issumer Ratssaal das Kunstprojekt des Schweizer Künstlers Gert Gschwendtner vorgestellt wurde? Dieser soll ja in einem Waldstück in der Nähe des Koetherdycks in Sevelen entstehen, an der jetzigen "Lügenecke".