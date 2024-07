Beratung in der Politik erforderlich CDU hat Idee gegen Parkplatz-Chaos am Koetherdyck in Sevelen

Mit dem Aufbau der Chalets für Flüchtlinge sind dort Parkplätze weggefallen. Auch die Versickerungsmulden für Regenwasser nehmen Parkraum in Anspruch. Zu Veranstaltungen wie dem Reitturnier, dem Volleyballturnier, den Hexenlandgames oder dem Waldfest wird es regelmäßig voll rund um das Gebiet am Balmans-See. Weil es weniger Parkplätze gibt wie bisher, werden bei größeren Veranstaltungen nun unter anderem auch die Waldwege zugeparkt, schildert Stenmans das Problem. Er sei von mehreren Vereinsvorsitzenden auf die Situation angesprochen worden. Der Vorschlag der CDU: Eine Grünfläche zwischen der neu errichteten Reithalle am Koetherdyck und der Straße „Auf der Heide“.