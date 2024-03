Turnhalle in Sevelen könnte belegt werden Weniger Parkplätze wegen Wohncontainern für Geflüchtete

Eigentlich sollten die neuen Chalets bereits Ende Februar genutzt werden. Nun heißt es seitens der Gemeinde, dass sie in den kommenden zwei Wochen, also Mitte März, bezugsfertig sein werden. Die Verzögerung sei dem Wetter geschuldet. „Aufgrund der Witterung (Regen) mussten die Tiefbauarbeiten zur Erschließung im Januar für ein paar Wochen unterbrochen werden“, heißt es seitens der Gemeinde auf Anfrage der Redaktion. Platz ist pro Chalet für acht Personen. Die Idee war auch, dass durch diese Unterbringungsmöglichkeit die Turnhalle an der Feldstraße frei bleiben kann. Ob die Gemeinde das halten kann, ist noch offen. „Sollten die Zuweisungen in der Anzahl weiter erfolgen, wie es aktuell geschieht, durchschnittlich eine Person pro Tag, dann wird die Gemeinde Issum dies nicht einhalten können“, heißt es aus dem Rathaus. Die Turnhalle Burgweg ist bereits belegt.