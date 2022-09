Grundstücke sind sehr gefragt im Hexenland : Sevelen wächst weiter: Viele neue Bauvorhaben stehen an

Im Bauausschuss ging es unter anderem um das Vorhaben an der Oberstraße in Sevelen. Die Vermarktung der Grundstücke soll Anfang nächsten Jahres starten. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Rund 25 Grundstücke will die Gemeinde an der Oberstraße vermarkten. Hinzu kommen private Bauvorhaben in Vorst und ein Lückenschluss am Heesenhof/Schanzstraße. Die Nachfrage im Dorf scheint ungebrochen.

Der vergangene Bauausschuss war bei den Zuhörern auch deswegen so gefragt, weil es unter anderem um einige Bauvorhaben in Sevelen ging. Nachdem am Heesenhof und rund um die Schanzstraße in den vergangenen Jahren einiges an Wohnraum entstanden ist, geht es weiter.

Rund 25 Grundstücke, je nach Zuschnitt, wird die Gemeinde demnächst an der Oberstraße vermarkten. Aus dem Zuschauerraum kam die Frage, wann es denn endlich losgeht. Bauamtsleiter Thomas Schwolow rechnet damit, dass es relativ zügig losgehen kann, Anfang nächsten Jahres. Er gehe davon aus, dass im Frühjahr auch die Aufträge für die Erschließung des Gebietes ausgeschrieben werden könne. Noch seien allerdings Ausgleichsfragen bezüglich der Ökopunkte zu klären.

Eine Frage, bei der die Grünen weiter nachbohrten, als es um private Bauprojekte in Vorst/Haffmannsdyck ging. „Wir haben große Bedenken“, sagte Frank Schulmeyer von den Grünen zu Beginn seiner Ausführungen. So fehle der Nachweis, dass sich der Bau an dem Bedarf der Bevölkerung orientiere und wie sehe es da mit den Ausgleichsmaßnahmen aus. Die Grünen beantragten einen Einblick in den städtebaulichen Vertrag. Auch Ralf Spengel, früher bei den Grünen, nun für die WGI im Bauausschuss, mahnte, dass es in der Vergangenheit nicht immer so gut mit dem ökologischen Ausgleich funktioniert habe. Man werde in Zukunft diejenigen, die einen solchen Ausgleich schaffen müssen, mit sanftem Druck darauf hinweisen, sagte Schwolow auf Nachfrage. Für den Bereich Vorst/Haffmannsdyck könne in dem Ausschuss Planungsrecht beschlossen werden, ein Baurecht gebe es aber damit noch nicht. Konsequent stimmten die Grünen gegen die Satzung, aber dennoch gab es eine Mehrheit dafür, so dass das Vorhaben zunächst weiter vorangetrieben werden kann.