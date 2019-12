Brauchtum im Gelderland : Montag als Problemtag für Sevelener Karnevalisten

Der Klimawandel war schon 2010 Thema beim Schiebkarrenrennen in Sevelen. Die Oermter Eisbären setzten das durch passende Kostüme um. RP-Foto: Gerhard Seybert. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Sevelen „Die Gerüchteküche brodelt, ja es stimmt“, schreiben die Verantwortlichen des Rosenmontagszugs in Sevelen. Wie die RP berichtet, wird es an Rosenmontag kein traditionelles Schiebkarrenrennen mehr im Ort geben.

Stattdessen dürfen die selbst gebastelten Gefährte am Nelkensamstag durch den Ort gezogen werden.

Die Organisatoren begründen das mit der stetig abnehmenden Zahl an Zuschauern und Teilnehmern. „Der Rosenmontag ist bei vielen mittlerweile ein normaler Arbeitstag“, erklärt Clemens Rous, der Vorsitzende der St.-Antonius-St.-Hubertus-Bruderschaft Sevelen. Gemeinsam mit dem Trommlerkorps Sevelen stemmen und organisieren die Schützen die Traditionsveranstaltung im Hexenland. Das bedeutete in der Vergangenheit, dass sich die Ehrenamtlichen für den Rosenmontag einen Tag Urlaub nehmen mussten, um mitanpacken zu können. Das bedeutete aber auch, dass viele Zuschauer sich Urlaub nehmen mussten oder einfach fehlten.

Vom Samstag erhoffe man sich außerdem, die Anforderungen an das Sicherheitskonzept besser umsetzen zu können. „Wir haben keinen Krankentransportwagen mehr für den Rosenmontag bekommen“, sagt Rous. Der muss bei einer Veranstaltung dieser Größe für alle Fälle aber am Platz sein. Rosenmontag finden auch in anderen Ortschaften Züge statt, die Zahl der Krankenwagen, die das Deutsche Rote Kreuz zur Verfügung stellen kann, sind begrenzt. Weil es für Rosenmontag keinen mehr gab, ist man auf den karnevalistischen Nelkensamstag ausgewichen.